Тутуков Матвей Авдеевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Тутуков Авдей
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1884 ст.
Рождение ребёнка
04.09.1885 ст.
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Тутукова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
03.06.1890 ст.
Дочь: Ольга Матвеевна
Мать ребёнка: Тутукова Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно