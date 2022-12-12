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Тутуков Матвей Авдеевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Тутуков Авдей

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.01.1884 ст.

Жена: Тутукова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
04.09.1885 ст.

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Тутукова Наталья Андреевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1890 ст.

Дочь: Ольга Матвеевна

Мать ребёнка: Тутукова Наталья Андреевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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