Тутуков Авдей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутуков Авдей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Гулькина Дарья Авдеевна

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Тутуков Матвей Авдеевич

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Чернышева Евдокия Авдеевна

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Авдеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутуков Евдоким Авдеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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