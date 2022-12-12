Головченкова (Киселева) Анна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения19.01.1914
Дата смерти06.09.1986
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914
Девичья фамилия произносилась с ударением на первый слог - Киселева, а не Киселёва.
Бракосочетание
23.04.1931
Рождение ребёнка
21.03.1932
Сын: Головченко Альберт Александрович
Отец ребёнка: Головченков Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
20.02.1936
Сын: Головченко Юрий Александрович
Отец ребёнка: Головченков Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
02.08.1940
Дочь: Головченкова Жанна Александровна
Отец ребёнка: Головченков Александр Фёдорович
Смерть
06.09.1986
СССР, Таджикская ССР, г. Душанбе