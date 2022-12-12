Головченкова (Киселева) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головченкова (Киселева) Анна Гавриловна

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Место рождения

Ольгинская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

19.01.1914

Дата смерти

06.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914

Отец: Киселев Гаврила Иванович

Мать: Киселева Клавдия Ивановна

Ольгинская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Девичья фамилия произносилась с ударением на первый слог - Киселева, а не Киселёва.
Бракосочетание
23.04.1931

Муж: Головченков Александр Фёдорович

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.03.1932

Сын: Головченко Альберт Александрович

Отец ребёнка: Головченков Александр Фёдорович

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.02.1936

Сын: Головченко Юрий Александрович

Отец ребёнка: Головченков Александр Фёдорович

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.08.1940

Дочь: Головченкова Жанна Александровна

Отец ребёнка: Головченков Александр Фёдорович

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
06.09.1986
СССР, Таджикская ССР, г. Душанбе
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