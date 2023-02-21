Киселева Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.09.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1914
Дочь: Головченкова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Киселев Гаврила Иванович
Ольгинская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Девичья фамилия произносилась с ударением на первый слог - Киселева, а не Киселёва.
Смерть
22.09.1955
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Дату смерти сообщили работники ЗАГС, но справку не выдают, т.к. не могу подтвердить родство - чернила на свидетельстве о рождении ее дочери (и моей бабушки) выцвели, видна только печать.