Киселева Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.09.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1914

Дочь: Головченкова Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Киселев Гаврила Иванович

Ольгинская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Девичья фамилия произносилась с ударением на первый слог - Киселева, а не Киселёва.
Смерть
22.09.1955
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Дату смерти сообщили работники ЗАГС, но справку не выдают, т.к. не могу подтвердить родство - чернила на свидетельстве о рождении ее дочери (и моей бабушки) выцвели, видна только печать.
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