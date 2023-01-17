Киселев Гаврила Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Гаврила Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1914

Дочь: Головченкова Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Киселева Клавдия Ивановна

Ольгинская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Девичья фамилия произносилась с ударением на первый слог - Киселева, а не Киселёва.
Смерть
?.11.1941
Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Умер в дни первой оккупации Аксая и Ростова-на-Дону немцами. Оставшиеся в Аксае родственники-мужчины пошли копать могилу, но вынуждены были бегом возвращаться назад -бежали с криками "Танки! Танки!" В... Показать все
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