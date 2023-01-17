Киселев Гаврила Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1914
Дочь: Головченкова Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Киселева Клавдия Ивановна
Ольгинская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Девичья фамилия произносилась с ударением на первый слог - Киселева, а не Киселёва.
Смерть
?.11.1941
Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Умер в дни первой оккупации Аксая и Ростова-на-Дону немцами. Оставшиеся в Аксае родственники-мужчины пошли копать могилу, но вынуждены были бегом возвращаться назад -бежали с криками "Танки! Танки!" В... Показать все