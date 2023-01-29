Губанова Прасковья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Губанов Никита Афанасьев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Губанов Алексей Никитович
Отец ребёнка: Губанов Никита Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Губанов Никита Афанасьев
Смерть
Неизвестно