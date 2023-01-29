Губанова Прасковья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанова Прасковья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губанов Никита Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Губанов Макар Никитович

Отец ребёнка: Губанов Никита Афанасьев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Губанов Алексей Никитович

Отец ребёнка: Губанов Никита Афанасьев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Губанов Ефим Никитович

Отец ребёнка: Губанов Никита Афанасьев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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