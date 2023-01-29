Губанов Никита Афанасьев
Место рождения
Дата рождения23.05.1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1811 ст.
Отец: Афонасий Семёнов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Губанова Анна Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Губанова Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Губанов Алексей Никитович
Мать ребёнка: Губанова Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Губанова Прасковья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно