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Губанов Никита Афанасьев

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.05.1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1811 ст.

Отец: Афонасий Семёнов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губанова Прасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Губанова Анна Никитична

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Губанов Макар Никитович

Мать ребёнка: Губанова Прасковья Афанасьевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Губанов Алексей Никитович

Мать ребёнка: Губанова Прасковья Афанасьевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Губанов Ефим Никитович

Мать ребёнка: Губанова Прасковья Афанасьевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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