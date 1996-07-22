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Жарников Яков Аверкиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1920

Дата смерти

22.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1920

Отец: Жарников Аверкий Сергеевич

Мать: Жарникова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1944

Дочь: Жарникова Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Боковикова Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
19.11.1946

Дочь: Фролова Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Боковикова Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
25.08.1948

Дочь: Рукосуева Людмила Яковлевна

Мать ребёнка: Боковикова Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
24.09.1950

Сын: Жарников Олег Яковлевич

Мать ребёнка: Боковикова Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
07.07.1952

Дочь: Жарникова Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Боковикова Антонина Андреевна

Чугуево, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1953

Сын: Жарников Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Боковикова Антонина Андреевна

Смерть
22.07.1996
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