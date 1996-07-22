Жарников Яков Аверкиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1920
Дата смерти22.07.1996
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1920
Рождение ребёнка
05.12.1944
Дочь: Жарникова Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Боковикова Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
19.11.1946
Дочь: Фролова Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Боковикова Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
25.08.1948
Дочь: Рукосуева Людмила Яковлевна
Мать ребёнка: Боковикова Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
24.09.1950
Мать ребёнка: Боковикова Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
07.07.1952
Дочь: Жарникова Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Боковикова Антонина Андреевна
Чугуево, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1953
Сын: Жарников Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Боковикова Антонина Андреевна
Смерть
22.07.1996