Боковикова Антонина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1922
Дата смерти23.12.1992
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1922
Рождение ребёнка
05.12.1944
Дочь: Жарникова Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Жарников Яков Аверкиевич
Рождение ребёнка
19.11.1946
Дочь: Фролова Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Жарников Яков Аверкиевич
Рождение ребёнка
25.08.1948
Дочь: Рукосуева Людмила Яковлевна
Отец ребёнка: Жарников Яков Аверкиевич
Рождение ребёнка
24.09.1950
Отец ребёнка: Жарников Яков Аверкиевич
Рождение ребёнка
07.07.1952
Дочь: Жарникова Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Жарников Яков Аверкиевич
Чугуево, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1953
Сын: Жарников Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Жарников Яков Аверкиевич
Смерть
23.12.1992