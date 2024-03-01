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Боковикова Антонина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1922

Дата смерти

23.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1922

Отец: Боковиков Андрей Петрович

Мать: Боковикова Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
05.12.1944

Дочь: Жарникова Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Жарников Яков Аверкиевич

Рождение ребёнка
19.11.1946

Дочь: Фролова Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Жарников Яков Аверкиевич

Рождение ребёнка
25.08.1948

Дочь: Рукосуева Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Жарников Яков Аверкиевич

Рождение ребёнка
24.09.1950

Сын: Жарников Олег Яковлевич

Отец ребёнка: Жарников Яков Аверкиевич

Рождение ребёнка
07.07.1952

Дочь: Жарникова Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Жарников Яков Аверкиевич

Чугуево, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1953

Сын: Жарников Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Жарников Яков Аверкиевич

Смерть
23.12.1992
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