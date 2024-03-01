Жарников Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1953
Рождение ребёнка
04.03.1974
Дочь: Попова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Жарникова Людмила
Рождение ребёнка
01.11.1977
Сын: Жарников Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Жарникова Людмила
Рождение ребёнка
23.06.1987
Сын: Жарников Иван Владимирович
Мать ребёнка: Жарникова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жарникова Людмила