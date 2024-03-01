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Жарников Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1953

Отец: Жарников Яков Аверкиевич

Мать: Боковикова Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
04.03.1974

Дочь: Попова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Жарникова Людмила

Рождение ребёнка
01.11.1977

Сын: Жарников Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Жарникова Людмила

Рождение ребёнка
23.06.1987

Сын: Жарников Иван Владимирович

Мать ребёнка: Жарникова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарникова Людмила

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