Кислицына Марья Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицына Марья Еремеева

Кислицына Марья Еремеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1663

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Кислицын Никита Фомин

Отец ребёнка: Кислицын Фомка Кирилович

Рождение ребёнка
1700

Сын: Кислицын Иван Фомин

Отец ребёнка: Кислицын Фомка Кирилович

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Домна Фомина

Отец ребёнка: Кислицын Фомка Кирилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Фомка Кирилович

Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close