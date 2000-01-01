Кислицына Марья Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1663
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Отец ребёнка: Кислицын Фомка Кирилович
Рождение ребёнка
1700
Сын: Кислицын Иван Фомин
Отец ребёнка: Кислицын Фомка Кирилович
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Домна Фомина
Отец ребёнка: Кислицын Фомка Кирилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710