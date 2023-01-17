Кислицын Фомка Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Кислицын Кирил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: Кислицына Марья Еремеева
Рождение ребёнка
1700
Сын: Кислицын Иван Фомин
Мать ребёнка: Кислицына Марья Еремеева
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Домна Фомина
Мать ребёнка: Кислицына Марья Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Марья Еремеева
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710