Кислицын Фомка Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Фомка Кирилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Кислицын Кирил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Кислицын Никита Фомин

Мать ребёнка: Кислицына Марья Еремеева

Рождение ребёнка
1700

Сын: Кислицын Иван Фомин

Мать ребёнка: Кислицына Марья Еремеева

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Домна Фомина

Мать ребёнка: Кислицына Марья Еремеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Марья Еремеева

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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