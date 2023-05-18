Галяутдинов Ингиль Фазылович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галяутдинов Ингиль Фазылович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Галяутдинов Фазыл Галяутдинович

Мать: Мулюкова Зулейха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галяутдинова Гузель Ингилевна

Мать ребёнка: Зайтуна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галяутдинова Элиза Ингилевна

Мать ребёнка: Зайтуна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайтуна

Смерть
2000
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