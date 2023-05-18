Галяутдинов Ингиль Фазылович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Галяутдинов Фазыл Галяутдинович
Мать: Мулюкова Зулейха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галяутдинова Гузель Ингилевна
Мать ребёнка: Зайтуна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галяутдинова Элиза Ингилевна
Мать ребёнка: Зайтуна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайтуна
Смерть
2000