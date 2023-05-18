Галяутдинов Фазыл Галяутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Галяутдинов Галяутдин
Мать: Камиля
Рождение ребёнка
07.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мулюкова Зулейха
Рождение ребёнка
1940
Сын: Галяутдинов Ингиль Фазылович
Мать ребёнка: Мулюкова Зулейха
Рождение ребёнка
10.08.1946
Дочь: Галяутдинова Зульфира Фазыловна
Мать ребёнка: Мулюкова Зулейха
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Галяутдинова Альфира Фазыловна
Мать ребёнка: Мулюкова Зулейха
Рождение ребёнка
1954
Сын: Галяутдинов Ренат Фазылович
Мать ребёнка: Мулюкова Зулейха
Смерть
Неизвестно