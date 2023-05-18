Мулюкова Зулейха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулюкова Зулейха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галяутдинов Фазыл Галяутдинович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Галяутдинов Ингиль Фазылович

Отец ребёнка: Галяутдинов Фазыл Галяутдинович

Рождение ребёнка
10.08.1946

Дочь: Галяутдинова Зульфира Фазыловна

Отец ребёнка: Галяутдинов Фазыл Галяутдинович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Галяутдинова Альфира Фазыловна

Отец ребёнка: Галяутдинов Фазыл Галяутдинович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Галяутдинов Ренат Фазылович

Отец ребёнка: Галяутдинов Фазыл Галяутдинович

Смерть
Неизвестно
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