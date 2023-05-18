Мулюкова Зулейха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галяутдинов Фазыл Галяутдинович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Галяутдинов Ингиль Фазылович
Отец ребёнка: Галяутдинов Фазыл Галяутдинович
Рождение ребёнка
10.08.1946
Дочь: Галяутдинова Зульфира Фазыловна
Отец ребёнка: Галяутдинов Фазыл Галяутдинович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Галяутдинова Альфира Фазыловна
Отец ребёнка: Галяутдинов Фазыл Галяутдинович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Галяутдинов Ренат Фазылович
Отец ребёнка: Галяутдинов Фазыл Галяутдинович
Смерть
Неизвестно