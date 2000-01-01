Чегодаева (Ефимова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефимов Александр
Рождение ребёнка
29.01.1960
Рождение ребёнка
29.01.1960
Рождение ребёнка
27.02.1962
Рождение ребёнка
18.06.1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганичкина Людмила
Отец ребёнка: Чегодаев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно