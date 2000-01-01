Чегодаева (Ефимова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаева (Ефимова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Александр

Мать: Ефимова Матрёна Николаевна

Рождение ребёнка
29.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чегодаев Андрей

Рождение ребёнка
29.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чегодаев Андрей

Рождение ребёнка
27.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чегодаев Андрей

Рождение ребёнка
18.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чегодаев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганичкина Людмила

Отец ребёнка: Чегодаев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чегодаев Андрей

Смерть
Неизвестно
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