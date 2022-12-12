Ганичкина (Чегодаева) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганичкина (Чегодаева) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чегодаев Андрей

Мать: Чегодаева Вера

Рождение ребёнка
26.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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