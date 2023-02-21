Чегодаев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Чегодаев Михаил

Мать: Чегодаева Пелагея Константиновна

Рождение ребёнка
29.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чегодаева Вера

Рождение ребёнка
29.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чегодаева Вера

Рождение ребёнка
27.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чегодаева Вера

Рождение ребёнка
18.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чегодаева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганичкина Людмила

Мать ребёнка: Чегодаева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чегодаева Вера

Смерть
1998
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