Чегодаев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Чегодаев Михаил
Рождение ребёнка
29.01.1960
Рождение ребёнка
29.01.1960
Рождение ребёнка
27.02.1962
Рождение ребёнка
18.06.1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганичкина Людмила
Мать ребёнка: Чегодаева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1998