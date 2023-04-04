Кандинская Доминика Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандинская Доминика Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1842

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кандинский Михаил Сильвестрович

Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Апполинария Сильвестровна

Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кандинский Владимир Сильвестрович

Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Александра Сильвестровна

Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кандинский Александр Сильвестрович

Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Афанасия Сильвестровна

Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кандинский Василий Silvestrovich

Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кандинский Ксенофонт Сильвестрович

Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Чемякина Анна Сильвестровна

Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Сильвестровна

Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандинский Сильвестр Фрисанфович

Смерть
1842
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