Кандинская Доминика Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Кандинский Михаил Сильвестрович
Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович
Дочь: Апполинария Сильвестровна
Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович
Сын: Кандинский Владимир Сильвестрович
Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович
Дочь: Александра Сильвестровна
Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович
Сын: Кандинский Александр Сильвестрович
Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович
Дочь: Афанасия Сильвестровна
Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович
Сын: Кандинский Василий Silvestrovich
Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович
Сын: Кандинский Ксенофонт Сильвестрович
Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович
Дочь: Чемякина Анна Сильвестровна
Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович
Дочь: Ксения Сильвестровна
Отец ребёнка: Кандинский Сильвестр Фрисанфович