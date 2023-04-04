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(Кандинская) Александра Сильвестровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кандинский Сильвестр Фрисанфович

Мать: Кандинская Доминика Федоровна