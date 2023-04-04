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Кандинский Михаил Сильвестрович
Кандинский Михаил Сильвестрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Пол
Мужской
Отец
Кандинский Сильвестр Фрисанфович
1794 г.р.
Мать
Кандинская Доминика Федоровна
1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Кандинский Сильвестр Фрисанфович
Мать:
Кандинская Доминика Федоровна
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