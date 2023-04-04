Кандинский Михаил Сильвестрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКандинский Михаил Сильвестрович

Кандинский Михаил Сильвестрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Кандинский Сильвестр Фрисанфович

Мать: Кандинская Доминика Федоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close