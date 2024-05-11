Малинов Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМалинов Николай

Малинов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1882 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малинов Дмитрий Ефимович?

Мать: Малинова (Максимова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малинова Елена?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малинова Елена?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинова Елена?

Смерть
Неизвестно

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