Малинов Дмитрий Ефимович?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.10.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинов Николай
Мать ребёнка: Малинова (Максимова) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатрова (Малинова) Надежда
Мать ребёнка: Малинова (Максимова) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинов Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатрова (Малинова) Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Малинова (Максимова) Елена
Смерть
17.10.1952