Малинов Дмитрий Ефимович? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМалинов Дмитрий Ефимович?

Малинов Дмитрий Ефимович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинов Николай

Мать ребёнка: Малинова (Максимова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатрова (Малинова) Надежда

Мать ребёнка: Малинова (Максимова) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинова (Максимова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинов Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатрова (Малинова) Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Малинова (Максимова) Елена

Смерть
17.10.1952

Мы используем куки для улучшения работы сайта.