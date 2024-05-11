Малинова (Максимова) Елена 28.06.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малинова (Максимова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1882

Отец: Максимов Иван

Мать: Максимова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинов Николай

Отец ребёнка: Малинов Дмитрий Ефимович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатрова (Малинова) Надежда

Отец ребёнка: Малинов Дмитрий Ефимович?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинов Дмитрий Ефимович?

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Малинов Дмитрий Ефимович?

Смерть
Неизвестно

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