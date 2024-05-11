Малинова (Максимова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1882
Отец: Максимов Иван
Мать: Максимова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинов Николай
Отец ребёнка: Малинов Дмитрий Ефимович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатрова (Малинова) Надежда
Отец ребёнка: Малинов Дмитрий Ефимович?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Малинов Дмитрий Ефимович?
Смерть
Неизвестно