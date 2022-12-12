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(Шипицына) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Шипицын Иван Афанасьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шипицын Егор Иванович

Отец ребёнка: Шипицын Иван Афанасьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Шипицын Николай Иванович

Отец ребёнка: Шипицын Иван Афанасьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Шипицын Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Шипицын Иван Афанасьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Иван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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