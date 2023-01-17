Шипицын Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно