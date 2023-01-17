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Шипицын Иван Афанасьевич

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: ?

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шипицын Егор Иванович

Мать ребёнка: ?

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Шипицын Николай Иванович

Мать ребёнка: ?

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Шипицын Гавриил Иванович

Мать ребёнка: ?

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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