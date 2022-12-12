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Воденников Александр Фёдорович

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Место рождения

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Воденников Фёдор Васильевич

Мать: Воденникова Мария Ильинична

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Воденников Пётр Александрович

Мать ребёнка: Воденникова Екатерина Фёдоровна

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Воденников Василий Алесандрович

Мать ребёнка: Воденникова Екатерина Фёдоровна

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Воденников Арсений Александрович

Мать ребёнка: Воденникова Екатерина Фёдоровна

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воденникова Екатерина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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