Воденников Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1874
Сын: Воденников Пётр Александрович
Мать ребёнка: Воденникова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Воденников Василий Алесандрович
Мать ребёнка: Воденникова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Воденников Арсений Александрович
Мать ребёнка: Воденникова Екатерина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно