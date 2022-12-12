Воденникова Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воденникова Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Воденников Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Воденников Фёдор Васильевич

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воденников Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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