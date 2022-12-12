Воденникова Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Воденников Пётр Александрович
Отец ребёнка: Воденников Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Воденников Василий Алесандрович
Отец ребёнка: Воденников Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Воденников Арсений Александрович
Отец ребёнка: Воденников Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно