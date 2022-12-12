Воденникова Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воденникова Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Воденников Пётр Александрович

Отец ребёнка: Воденников Александр Фёдорович

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Воденников Василий Алесандрович

Отец ребёнка: Воденников Александр Фёдорович

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Воденников Арсений Александрович

Отец ребёнка: Воденников Александр Фёдорович

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воденников Александр Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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