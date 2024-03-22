Охват Сергей Маркович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Охват Марк Кондратович
Мать: Охват Анна Радионовна
Военная служба
С 1914 по 1916
Рядовой 594 Кубанской военной дружины
Ранение
08.08.1916
Село Дрибна
Сквозное ранение верхней части спины
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Охват Прасковья Павловна
Русское, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1925
Сын: Охват Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охват Прасковья Павловна
Смерть
Неизвестно