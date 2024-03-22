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Охват Сергей Маркович

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Место рождения

Великомихайловка, Дніпропетровська область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Охват Марк Кондратович

Мать: Охват Анна Радионовна

Великомихайловка, Дніпропетровська область
Военная служба
С 1914 по 1916
Рядовой 594 Кубанской военной дружины
Ранение
08.08.1916
Село Дрибна
Сквозное ранение верхней части спины
Рождение ребёнка
1921

Сын: Охват Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Охват Прасковья Павловна

Русское, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Охват Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охват Прасковья Павловна

Смерть
Неизвестно
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