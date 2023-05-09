Охват Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охват Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Охват Сергей Маркович

Мать: не указана

Смерть
1943
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