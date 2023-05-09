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Охват Иван Сергеевич
Охват Иван Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Охват Сергей Маркович
1892 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Охват Сергей Маркович
Мать: не указана
Смерть
1943
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