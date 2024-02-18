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Заполоцкая Бейля Матусевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурсак (Заполоцкая) Сима Менделевна

Отец ребёнка: Заполоцкий Мендель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заполоцкий Срол Менделевич

Отец ребёнка: Заполоцкий Мендель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заполоцкий Мендель

Рождение ребёнка
03.06.1898

Сын: Заполоцкий Леонид (Лёва) Матвеевич

Отец ребёнка: Заполоцкий Мендель

Рождение ребёнка
1904

Сын: Розенблюм (Заполоцкий) Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Заполоцкий Мендель

Рождение ребёнка
13.06.1905

Сын: Заполоцкая Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Заполоцкий Мендель

Рождение ребёнка
09.05.1911

Дочь: Заполоцкая Рахиль Менделевна

Отец ребёнка: Заполоцкий Мендель

Рождение ребёнка
02.02.1916

Дочь: Заполоцкая Раиса (Рива) Михайловна

Отец ребёнка: Заполоцкий Мендель

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
1953

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