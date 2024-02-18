Заполоцкая Бейля Матусевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурсак (Заполоцкая) Сима Менделевна
Отец ребёнка: Заполоцкий Мендель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заполоцкий Срол Менделевич
Отец ребёнка: Заполоцкий Мендель
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заполоцкий Мендель
Рождение ребёнка
03.06.1898
Сын: Заполоцкий Леонид (Лёва) Матвеевич
Отец ребёнка: Заполоцкий Мендель
Рождение ребёнка
1904
Сын: Розенблюм (Заполоцкий) Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Заполоцкий Мендель
Рождение ребёнка
13.06.1905
Сын: Заполоцкая Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Заполоцкий Мендель
Рождение ребёнка
09.05.1911
Дочь: Заполоцкая Рахиль Менделевна
Отец ребёнка: Заполоцкий Мендель
Рождение ребёнка
02.02.1916
Дочь: Заполоцкая Раиса (Рива) Михайловна
Отец ребёнка: Заполоцкий Мендель
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
1953