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Заполоцкий Мендель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурсак (Заполоцкая) Сима Менделевна

Мать ребёнка: Заполоцкая Бейля Матусевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заполоцкий Срол Менделевич

Мать ребёнка: Заполоцкая Бейля Матусевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заполоцкая Бейля Матусевна

Рождение ребёнка
03.06.1898

Сын: Заполоцкий Леонид (Лёва) Матвеевич

Мать ребёнка: Заполоцкая Бейля Матусевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Розенблюм (Заполоцкий) Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Заполоцкая Бейля Матусевна

Рождение ребёнка
13.06.1905

Сын: Заполоцкая Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Заполоцкая Бейля Матусевна

Рождение ребёнка
09.05.1911

Дочь: Заполоцкая Рахиль Менделевна

Мать ребёнка: Заполоцкая Бейля Матусевна

Рождение ребёнка
02.02.1916

Дочь: Заполоцкая Раиса (Рива) Михайловна

Мать ребёнка: Заполоцкая Бейля Матусевна

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
1934

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