Заполоцкий Мендель
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурсак (Заполоцкая) Сима Менделевна
Мать ребёнка: Заполоцкая Бейля Матусевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заполоцкий Срол Менделевич
Мать ребёнка: Заполоцкая Бейля Матусевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1898
Сын: Заполоцкий Леонид (Лёва) Матвеевич
Мать ребёнка: Заполоцкая Бейля Матусевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Розенблюм (Заполоцкий) Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Заполоцкая Бейля Матусевна
Рождение ребёнка
13.06.1905
Сын: Заполоцкая Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Заполоцкая Бейля Матусевна
Рождение ребёнка
09.05.1911
Дочь: Заполоцкая Рахиль Менделевна
Мать ребёнка: Заполоцкая Бейля Матусевна
Рождение ребёнка
02.02.1916
Дочь: Заполоцкая Раиса (Рива) Михайловна
Мать ребёнка: Заполоцкая Бейля Матусевна
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
1934