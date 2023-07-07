Шульгин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1997

Дочь: Шульгина Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Шегутова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
17.07.2001

Сын: Шульгин Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Шегутова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шульгин Максим Анатольевич

Мать ребёнка: Шегутова Наталья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шегутова Наталья Павловна

Смерть
Неизвестно
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