Шульгин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.07.1997
Дочь: Шульгина Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Шегутова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
17.07.2001
Сын: Шульгин Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Шегутова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шульгин Максим Анатольевич
Мать ребёнка: Шегутова Наталья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно