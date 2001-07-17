Шульгин Виктор Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгин Виктор Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2001

Отец: Шульгин Анатолий

Мать: Шегутова Наталья Павловна

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