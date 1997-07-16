Шульгина Анастасия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгина Анастасия Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1997

Отец: Шульгин Анатолий

Мать: Шегутова Наталья Павловна

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