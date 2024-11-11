Долгопятов Николай Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Долгопятов Харитон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1921
Сын: Долгопятов Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно