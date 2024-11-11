Долгопятов Николай Харитонович 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгопятов Николай Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Долгопятов Харитон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1921

Сын: Долгопятов Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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