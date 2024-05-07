Долгопятов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1921
Отец: Долгопятов Николай Харитонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Долгопятов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Лобанцева Любовь Павлиновна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Долгопятов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Лобанцева Любовь Павлиновна
Смерть
Неизвестно