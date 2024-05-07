Долгопятов Николай Николаевич 17.06.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгопятов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1921

Отец: Долгопятов Николай Харитонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Долгопятов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Лобанцева Любовь Павлиновна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Долгопятов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Лобанцева Любовь Павлиновна

Смерть
Неизвестно

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