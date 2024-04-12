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Пироженко / Пирожков / Михаил Петрович

Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.09.1910

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1910

Отец: Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич

Мать: Пироженко Мария Гавриловна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1910г.лист-177,зап.-112,ГАВО,Ф - И331-9-10
Крещение
26.09.1910
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозова - Павел Васильевич Белоусов и Екатерина Максимовна Очеретова
Военная служба
С 1941 по ?.03.1942
Мл.Командир п/п 1412 "В"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пироженко Евдокия Владимировна

Место жительства
Неизвестно
ул. 1-го Мая-21
Смерть
?.03.1942
ВОВ Пропал без вести
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