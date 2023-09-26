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Лобаев Вячеслав Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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1980 г.р.
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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1950

Отец: Лобаев Николай Гаврилович

Мать: Лобаева Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
24.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
01.08.1980

Дочь: Постникова Мария Вячеславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Причина: сердечная недостаточность
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