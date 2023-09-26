Лобаев Вячеслав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1950
Отец: Лобаев Николай Гаврилович
Мать: Лобаева Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
24.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1980
Дочь: Постникова Мария Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Причина: сердечная недостаточность