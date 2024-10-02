Лобаева - - 1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобаева - -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Степанов Константин Иванович

Мать: Степанова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобаев Вячеслав Николаевич

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
1972

Дочь: - - Вячеславовна

Отец ребёнка: Лобаев Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
01.08.1980

Дочь: Постникова (Лобаева) Мария (Марина) Вячеславовна

Отец ребёнка: Лобаев Вячеслав Николаевич

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1984

Сын: Лобаев - Вячеславович

Отец ребёнка: Лобаев Вячеслав Николаевич

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