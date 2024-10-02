Лобаева - -
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Степанов Константин Иванович
Мать: Степанова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
1972
Дочь: - - Вячеславовна
Отец ребёнка: Лобаев Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
01.08.1980
Дочь: Постникова (Лобаева) Мария (Марина) Вячеславовна
Отец ребёнка: Лобаев Вячеслав Николаевич
Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1984
Отец ребёнка: Лобаев Вячеслав Николаевич