Шербустань (Марфа) Егореева (Тихонов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шербустань (Марфа) Егореева (Тихонов)

Место рождения

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1712 или 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 или 1722

Отец: Егорей (Яков) Фёдоров (Васильев)

Мать: Марья Егоровна

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1737

Сын: Семен Максимов

Отец ребёнка: Максим Васильев

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Максимов

Отец ребёнка: Максим Васильев

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Васильев

Смерть
Неизвестно
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