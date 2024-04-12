Шербустань (Марфа) Егореева (Тихонов)
Место рождения
Дата рождения1712 или 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 или 1722
Отец: Егорей (Яков) Фёдоров (Васильев)
Мать: Марья Егоровна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Семен Максимов
Отец ребёнка: Максим Васильев
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иван Максимов
Отец ребёнка: Максим Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Васильев
Смерть
Неизвестно