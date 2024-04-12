Марья Егоровна
Место рождения
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Рождение ребёнка
1712 или 1722
Дочь: Шербустань (Марфа) Егореева (Тихонов)
Отец ребёнка: Егорей (Яков) Фёдоров (Васильев)
Рождение ребёнка
1730
Сын: Курманая Егореев
Отец ребёнка: Егорей (Яков) Фёдоров (Васильев)
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Анна (Щербени) Егоровна
Отец ребёнка: Егорей (Яков) Фёдоров (Васильев)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно