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Марья Егоровна

Место рождения

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1712 или 1722

Дочь: Шербустань (Марфа) Егореева (Тихонов)

Отец ребёнка: Егорей (Яков) Фёдоров (Васильев)

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1730

Сын: Курманая Егореев

Отец ребёнка: Егорей (Яков) Фёдоров (Васильев)

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Анна (Щербени) Егоровна

Отец ребёнка: Егорей (Яков) Фёдоров (Васильев)

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егорей (Яков) Фёдоров (Васильев)

Смерть
Неизвестно
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