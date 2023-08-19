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Максим Васильев

Место рождения

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1712 или 1722 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1737

Сын: Семен Максимов

Мать ребёнка: Шербустань (Марфа) Егореева (Тихонов)

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Максимов

Мать ребёнка: Шербустань (Марфа) Егореева (Тихонов)

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шербустань (Марфа) Егореева (Тихонов)

Смерть
Неизвестно
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