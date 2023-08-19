Максим Васильев
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Семен Максимов
Мать ребёнка: Шербустань (Марфа) Егореева (Тихонов)
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иван Максимов
Мать ребёнка: Шербустань (Марфа) Егореева (Тихонов)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно