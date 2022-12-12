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Русанов Константин Степанович

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Место рождения

Тельма, Усольский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

01.10.1857

Дата смерти

27.06.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Тельма, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.09.1909

Дочь: Русанова Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Русанова Мария Федоровна

Александровское, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русанова Мария Федоровна

Смерть
27.06.1939
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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