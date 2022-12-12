Русанов Константин Степанович
Место рождения
Дата рождения01.10.1857
Дата смерти27.06.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1909
Дочь: Русанова Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Русанова Мария Федоровна
Александровское, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Русанова Мария Федоровна
Смерть
27.06.1939
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область