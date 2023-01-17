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Русанова Людмила Константиновна

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Место рождения

Александровское, Боханский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

26.09.1909

Дата смерти

10.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1909

Отец: Русанов Константин Степанович

Мать: Русанова Мария Федоровна

Александровское, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
26.03.1932

Муж: Бажеев Даниил Гаврилович

Хохорск, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.09.1941

Сын: Бажеев Евгений Даниилович

Отец ребёнка: Бажеев Даниил Гаврилович

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
10.10.1987
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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