Русанова Людмила Константиновна
Место рождения
Дата рождения26.09.1909
Дата смерти10.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1909
Бракосочетание
26.03.1932
Хохорск, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.09.1941
Сын: Бажеев Евгений Даниилович
Отец ребёнка: Бажеев Даниил Гаврилович
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
10.10.1987
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия