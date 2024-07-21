Криворучка Александр Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучка Александр Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Криворучка Герасим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криворучка Александра Илларионовна

Рождение ребёнка
21.11.1938

Дочь: Кравцова Елена Александровна

Мать ребёнка: Криворучка Александра Илларионовна

Усть-Джегута
В свидетельстве о рождении указан хутор В...
Смерть
Неизвестно

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