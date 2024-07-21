Кравцова (Криворучка) Елена Александровна
Место рожденияУсть-Джегута
Дата рождения21.11.1938
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1938
Усть-Джегута
В свидетельстве о рождении указан хутор В...
Рождение ребёнка
17.10.1965
Сын: Кравцов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Кравцов Анатолий Федорович
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.03.1970
Дочь: Скриниченко Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Кравцов Анатолий Федорович