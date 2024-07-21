Кравцова (Криворучка) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Криворучка) Елена Александровна

Место рождения

Усть-Джегута

Дата рождения

21.11.1938

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1938

Отец: Криворучка Александр Герасимович

Мать: Криворучка Александра Илларионовна

Усть-Джегута
В свидетельстве о рождении указан хутор В...
Рождение ребёнка
17.10.1965

Сын: Кравцов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Кравцов Анатолий Федорович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.03.1970

Дочь: Скриниченко Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Кравцов Анатолий Федорович

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