Криворучка (Константинова) Александра Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучка (Константинова) Александра Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криворучка Александр Герасимович

Рождение ребёнка
21.11.1938

Дочь: Кравцова Елена Александровна

Отец ребёнка: Криворучка Александр Герасимович

Усть-Джегута
В свидетельстве о рождении указан хутор В...
Смерть
Неизвестно

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