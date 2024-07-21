Криворучка (Константинова) Александра Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1938
Дочь: Кравцова Елена Александровна
Отец ребёнка: Криворучка Александр Герасимович
Усть-Джегута
В свидетельстве о рождении указан хутор В...
Смерть
Неизвестно