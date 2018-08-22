Борисихина (Рыбкина) Клара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1929
Дата смерти22.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1929
Отец: Рыбкин Григорий Андреевич
Мать: Рыбкина Раиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисихин Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борисихин Георгий
Рождение ребёнка
16.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисихин Георгий
Смерть
22.08.2018
Село Ялунинское Свердловской области Алапаевского района