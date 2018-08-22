Борисихина (Рыбкина) Клара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисихина (Рыбкина) Клара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1929

Дата смерти

22.08.2018

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1929

Отец: Рыбкин Григорий Андреевич

Мать: Рыбкина Раиса Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисихин Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисихин Георгий

Рождение ребёнка
16.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисихин Георгий

Смерть
22.08.2018
Село Ялунинское Свердловской области Алапаевского района

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